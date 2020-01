Eindrucksvolle Dokumentation über das Dorf Pödelwitz inmitten riesiger Kohlegruben

20. Januar 2020, 16:05 Uhr

Bargteheide | Eine eindrucksvolle Dokumentation über das Dorf Pödelwitz zwischen riesigen Kohlegruben ist am Sonnabend, 25. Januar, ab 19.30 Uhr zu sehen. 27 Bewohner geben nicht auf und lassen sich nicht vertreiben. Der Film „Die Macht der Kohle“ läuft nur einmal im Kleinen Theater Bargteheide, Hamburger Straße 3.

Die drei Filmschaffenden sind anwesend und erzählen über den Film und sein Thema – über Heimatliebhaber und Widerstandskämpfer, von Vertreibung und Verlust, von Politik und Wirtschaft und auch von Neubeginn. Es ist ihr Abschlussfilm im Masterstudiengang „Fernsehjournalismus“ der Hochschule Hannover.

Wie eine Insel erhebt sich Pödelwitz zwischen riesigen Gruben. Nur noch 27 der ehemals 137 Einwohner des kleinen Dorfes in Sachsen harren in ihren Häusern aus und sagen dem Kohlekonzern Mibrag den Kampf an. Alle anderen haben das Umsiedlungsangebot angenommen. Die Mibrag, die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft, kam 2010 zum ersten Mal nach Pödelwitz und stellte den Dorfbewohnern ein Ultimatum: Ein Leben in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tagebau mit Staub und Lärm oder eine Umsiedlung. Bis heute entschieden sich rund 80 Prozent der damaligen Dorfbewohner fürs Gehen. Die Mibrag übernahm das Dorf Haus für Haus – sozusagen auf Verdacht. Denn ob der Tagebau tatsächlich einmal so weit ausgeweitet wird, ist bis heute noch nicht klar.

Rechtlich ist Pödelwitz ein sogenanntes Vorbehaltsgebiet. Dies rechtfertigt eine Inanspruchnahme, sollte die Kohle für die Stromerzeugung dringend gebraucht werden. Für den Kohlekonzern ist der Abbau ökonomisch sinnvoll, die Bagger sollen anrücken, sobald auch die letzten 27 Bewohner ihre Heimat aufgegeben haben. Spätestens 2020 soll es soweit sein. Es ist still geworden im Dorf. An den verkauften Häusern hängen Schilder mit der Aufschrift „Mibrag“ und „Betreten verboten“. Doch es gibt noch Dorfbewohner, die sich wehren, ihre Heimat aufzugeben. Sie stehen im Mittelpunkt dieser Geschichte.



