260. Ausstellung in Glinde : „Kunst im Gutshaus“ wieder im Blickfang

In Kürze gibt es sie wieder: „Kunst im Gutshaus“. Der Kunstverein Glinde und die Sönke-Nissen-Park-Stiftung stellen außergewöhnliche Mixed-Media-Arbeiten der Hamburger Künstlerin Susanne Helmert aus.

Glinde | Nach der langen Corona geschuldeten Unterbrechung nimmt die Reihe „Kunst-im-Gutshaus“ in Glinde wieder Fahrt auf und präsentiert vom nächsten Monat an eine besondere Ausstellung: Werke der Hamburger Künstlerin Susanne Helmert. „Transience of life“ oder auch die „Vergänglichkeit des Lebens“ lautet der Titel. Foto-Safari in einsamer Gegend Und der...

