Hintergrund : 26. Mühlentag in ganz Deutschland

von Volker Stolten

05. Juni 2019, 10:50 Uhr

> Immer am Pfingstmontag wird der Deutsche Mühlentag zelebriert. An diesem Tag soll den Menschen die Bedeutsamkeit des in Vergessenheit geratenen Handwerks der Müller bewusst gemacht werden. Deswegen veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) seit 1994 eine Art Tag der offenen Tür in den noch gut erhaltenen und oft noch intakten Mühlen. Es ist mittlerweile der 26. Mühlentag. Die Besucher können die alten Mühlen in Aktion sehen und sich erklären lassen, wie das Müllern früher funktioniert hat und wie wichtig dieser Beruf einmal gewesen ist.