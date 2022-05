Polizei bittet um Hilfe : 25-Jährige aus Bargfeld-Stegen vermisst

Die junge Frau ist desorientiert und benötigt Hilfe. Sie wurde am 3. Mai zuletzt gesehen.

04. Mai 2022, 11:26 Uhr

Bargfeld-Stegen | Sie verließ am Dienstag, 3. Mai, gegen 18.30 Uhr ihre Wohneinrichtung in Bargfeld-Stegen und kam bis zum nächsten Vormittag überraschenderweise nicht zurück.

Seitdem gilt Kader K. aus Bargfeld-Stegen als vermisst. Die 25-Jährige ist desorientiert und benötigt Hilfe. Sie ist ungefähr 1,57 Meter groß, hat eine kräftige Figur, trägt die dunkelbraunen harre kurz und ist Brillenträgerin.

Laut Zeugen trug sie beim Verlassen der Einrichtung eine blaue Hose, rote Schuhe, einen hellen Pullover und eine türkisfarbene Jacke.

Hinweise sollen an die Kripo Ahrensburg unter (04102) 8090 oder per Notruf an 110 gegeben werden.