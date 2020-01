Barsbüttel : 24-Jähriger an Bushaltestelle überfallen – Polizei sucht Zeugen

Drei Männer entrissen dem Barbüttler das Handy und forderten ihn auf, seine Wellensteynjacke herauszugeben.

Marle Liebelt

16. Januar 2020, 12:10 Uhr

Barsbüttel | Am Mittwoch wurde ein 24-jähriger Mann an der Bushaltestelle Stiefenhoferplatz, Willinghusener Landstraße in Barsbüttel (Kreis Stormarn) überfallen.

Gegen 17 Uhr traten in der Bushaltestelle drei Männer an ihn heran und entrissen ihm sein Handy. Sie drohten ihm körperliche Gewalt an und forderten die Herausgabe seiner Wellensteynjacke.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Hamburg. Der 24-Jährige ging in ein naheliegendes Geschäft und informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Täterbeschreibung

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war um die 1,80 Meter groß, zirka 18 oder 19 Jahre alt, hatte eine normale Statur und trug blaue Jeans, einen Kapuzenpullover sowie eine Wellensteynjacke.

Ein weiterer Mann wurde ebenfalls auf etwa 1,80 Meter und zirka 18 oder 19 Jahre alt geschätzt. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine graue Jogginghose sowie eine schwarze Jacke.

Der dritte Mann war zirka 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur mit einem Bauchansatz, hatte braune Haare und trug dunkle Jeans und eine schwarze Jacke. Alle drei Täter wurden als polnisch-sprachig beschrieben.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise können der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 gemeldet werden.

