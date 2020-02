23 Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können

Avatar_shz von shz.de

25. Februar 2020, 10:11 Uhr

Ahrensburg | Auch in diesem Jahr gibt es wieder den bekannten Nachwuchswettbewerbs „Jugend musiziert“. Dieses Mal steht das Klavier im Zentrum der Solowertung. Außerdem stellen sich die jungen Künstler/innen in unterschiedlichen Altersklassen in Gesang, Harfe, Drum Set (Pop) und Gitarre dem Urteil der Jury. Auch Akkordeon-Ensembles und „Neue-Musik“-Gruppen beteiligen sich.

Für die jugendlichen Nachwuchskünstler aus Stormarn ist der erste Schritt mit dem Regionalwettkampf im Januar in Lübeck bereits getan. Dort hieß es, sich mit den eigens einstudierten Musikstücken vor einem Publikum zu präsentieren und vor allem die Wertungsrichter zu überzeugen. Letztere bewerteten die jeweiligen Auftritte mit einem Punktesystem und vergaben damit einhergehend Platzierungen.

Für die Mädchen und Jungen, die im Regionalwettbewerb erste Preise gewonnen haben, heißt das, dass sie eine Runde weitergekommen sind und Mitte März beim Landeswettbewerb wiederum in Lübeck starten dürfen.

Am Sonnabend, 29. Februar, haben gleich 23 von ihnen um 17 Uhr in der St. Johanneskirche Gelegenheit, vor einem Publikum ihren vorbereiteten Part in den Kategorien Klavier solo, Streicher-Ensembles und Harfe in einer Art Generalprobe zu präsentieren. Denn trotz des fleißigen Übens gilt es immer auch, das Lampenfieber in den Griff zu bekommen und sich unter Wettbewerbsbedingungen zu bewähren. Wie groß ist dann die Erleichterung nach der Darbietung, und der Stolz, den verdienten Applaus entgegen nehmen zu dürfen.

Für die meisten der jungen Musiker wird der Auftritt in der Johanneskirche ein Heimspiel sein, denn fast alle der Preisträger kommen aus Ahrensburg oder haben bei Ahrensburger Instrumentallehrern Unterricht.