Polizei nimmt 23-Jährigen fest : Blutiger Streit mit Messer in Reinbeker Wohnung

Bei einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern in einer Wohnung in Reinbek läuft ein Verletzter auf die Straße. Dort kümmern sich Passanten um ihn.

13. Juli 2021, 13:58 Uhr

Reinbek | Zwischen drei Personen kam es in Reinbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer gezückt wurde. Nach Polizeiangaben gerieten Montagnachmittag, 12. Juli, gegen 15.25 Uhr drei Männer in der Wohnung eines 22-jährigen in der Borsigstraße in Streit.

Schnittverletzung am Arm

Ein 20-jähriger Hamburger erlitt dabei eine blutende Schnittverletzung durch ein eingesetztes Messer. „Um einer weiteren Eskalation aus dem Wege zu gehen, verließ der Verletzte die Wohnung und wurde auf der Straße von Passanten betreut und medizinisch erstversorgt“, teilte die Polizei mit. Mit leichten Verletzungen kam der junge Mann ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter (23) aus Hamburg wurde vorläufig festgenommen.

DHL-Bote und Zeugen gesucht

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige entlassen. Gründe für einen Untersuchungshaftbefehl lagen nicht vor. Der Täter wird sich wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei Reinbek und bittet die Zeugen, die sich um den Verletzten gekümmert haben sowie einen DHL-Boten, der den Streit schlichten wollte, sich zu melden – unter der Rufnummer: (040) 727707-0.