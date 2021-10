Betrunken am Steuer : 23-Jähriger BMW-Fahrer rammt in Lehmrade einen 3-Tonnen-Findling

In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Führerschein wurde von der Polizei einkassiert.

Lehmrade | In einer Linkskurve konnte am Dienstagabend, 12. Oktober, ein betrunkener 23-Jährige in Lehmrade sein Fahrzeug nicht mehr kontrollieren. Er kam von der Straße ab und rammte dabei nicht nur einen Zaun, sondern auch einen 3-Tonnen-Findling. Laut Polizeibericht war der BMW-Fahrer gegen 22.30 Uhr in Richtung Gudow unterwegs, als er den Unfall verursach...

