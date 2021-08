Wildtier lief auf die A24 : Junge Golffahrerin überschlägt sich bei Barsbüttel

Eine 23-Jährige aus der Umgebung von Trittau wich nach eigener Aussage einem größeren Wildtier aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren VW Golf und geriet in den Grünstreifen.

Barsbüttel | Sie konnte dem Tier nicht mehr kontrolliert ausweichen, was am Ende zu einem schweren Unfall führte. 23-Jährige überschlägt sich beim Versuch auszuweichen Gegen 00.10 Uhr kam es in der Nacht auf Montag, 16. August, auf der A24, im Kreuz zu einem Wildunfall, teilt die Polizei mit. Eine 23-Jährige aus der Umgebung von Trittau wich nach eigener ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.