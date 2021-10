Abschlussprüfung in Glinde : 22 neue Feuerwehrleute für den Kreis Stormarn

Nach 70 Ausbildungsstunden war es so weit: 22 neue Feuerwehrleute aus den Wehren im Südkreis haben am Wochenende ihre Abschlussprüfung abgelegt. Die praktische Übung hatte es dabei besonders in sich.

Glinde | „Die Leiter hat viele Sprossen, die erste davon habt ihr genommen”, beglückwünschte Stormarns Kreisbrandmeister Gerd Riemann am Sonnabend in Glinde die neuen Feuerwehrleute zur bestandenen Prüfung. Nach rund 70 Ausbildungsstunden in mehr als sechs Wochen haben 22 Anwärter der Freiwilligen Feuerwehren in Stormarner Südkreis dort ihre Abschlussprüfung a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.