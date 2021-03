Unfall in Sülfeld : 22-Jähriger muss Gegenverkehr ausweichen und rammt Ortsschild

Nach einem Unfall in Sülfeld hofft die Polizei auf Hinweise zu einem Autofahrer, der von der Unfallstelle flüchtete.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

29. März 2021, 16:00 Uhr

Sülfeld | Bereits am Sonnabend, 27. März, kam es in Sülfeld zu einem Unfal mit anschließender Flucht des Verursachers oder der Verursacherin.

Eine bisher unbekannte Person befuhr laut Polizei die K4 in Richtung Ortsmitte. Der dunkle SUV geriet dabei in einer Rechtskurve im Ortseingangsbereich in den Gegenverkehr.

22-Jähriger weicht aus und rammt Ortsschild

Dort wich ein 22-Jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW-Golf gerade noch aus und rammte dann die Ortstafel. Die beiden PKW sollen sich laut der Ermittlungen nicht berührt haben.

Der Aufofahrer aus dem Kreis Segeberg wurde leicht verletzt. Es entstand ein nicht unerheblicher Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04535 / 43 999 50 der Polizei Itzstedt mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den/die Unfallverursacher auf, sich bitte umgehend bei der Polizei zu melden.