Großhansdorf : 21-Jähriger bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am U-Bahnhof Schmalenbek mündete ein Streit in eine Messerstecherei. Zwei unbekannte Täter sind auf der Flucht.

04. Oktober 2019, 11:12 Uhr

Großhansdorf | Am frühen Donnerstagmorgen ist es am U-Bahnhof Schmalenbek in Großhansdorf (Kreis Stormarn) zu einem Streit gekommen. Dabei gerieten fünf junge Erwachsene (drei 21-Jährige und zwei 20-Jährige) aus Ahrensburg und Umgebung mit drei unbekannten jungen Männern in einen Streit.

21-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der Streit eskalierte, als bei einem Gerangel mit zwei der unbekannten Männer, einer der beiden ein Messer zog und einen der 21-Jährigen durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzte. Ein weiterer 21-Jähriger wurde durch den Messerangriff leicht am Ohr verletzt.

Beide Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt. Für den am Oberkörper Verletzten besteht inzwischen keine Lebensgefahr mehr.

Zwei Unbekannte flüchten

Zwei der drei unbekannten Männer – darunter der Angreifer mit dem Messer – ergriffen die Flucht in Richtung Ende des Bahnsteigs. Dort sprangen sie dann links über die Gleise und liefen über den dortigen Hang. Die dritte unbekannte Personen sagte aus, die anderen beiden nicht zu kennen.

Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch nicht geklärt.

So werden die beiden flüchtigen Männer beschrieben:

Täter mit dem Messer:

etwa 170 bis 175 Zentimeter groß

kräftig

zwischen 20 und 25 Jahre alt

schwarze gelockte Haare, dunkles Oberteil und Brille

2. Person:

ebenfalls zwischen 170 und 175 Zentimeter groß

schlank

circa 20 bis 25 Jahre alt

schwarze gelockte Haare, die bis über die Ohren reichen

helle Jeans, schwarze Calvin-Klein-Jacke

Drei-Tage-Bart

Wer Angaben zu den gesuchten Personen oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.