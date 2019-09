(21.9.) Besonderes Klangerlebnis mit dem Saitenwind-Trio

Avatar_shz von shz.de

06. September 2019, 11:40 Uhr

Sülfeld | Die neue Konzertsaison im Herrenhaus Borstel wird am Sonnabend, 21. September, um 18 Uhr mit einem Konzert des in Hamburg beheimateten Ensembles „Saitenwind Trio“ eröffnet, ein Trio in der interessanten Besetzung mit Querflöte, Klarinette und Bassklarinette sowie Gitarre. Diese ungewöhnliche Kammermusikbesetzung ist eine wahre Rarität und ergibt ein besonderes Klangerlebnis. Durch Konzerte in der Laeiszhalle und in der Elbphilharmonie ist das Ensemble bekannt. Das Saitenwind Trio wurde an der Hochschule der Künste in Bremen gegründet und ist seit 2012 in Hamburg beheimatet. Bisher sind von dem Ensemble zwei CDs erschienen.

Die Flötistin Lisa Butzlaff wurde in Sibirien geboren und studierte in Sankt Petersburg und an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin. Der Klarinettist Fedor Erfurt studierte bereits im Alter von 15 Jahren in der Wolgastadt Saratov und dann in Hamburg und Bremen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Gefördert durch ein Stipendium für begabte Jugendliche, begann Alexander Mironov bereits mit 17 Jahren am „College für Kultur und Kunst Nowosibirsk“ sein Gitarrenstudium. Er studierte ebenfalls in Hamburg und ist Preisträger vieler Wettbewerbe. Er ist Stipendiat der Yehudi Menuhin „Live Music Now“ e.V. in München.

Karten zu dem Konzert bekommt man an der Abendkasse. Der Eintrittspreis beträgt 17,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro.

Weitere Infos unter: www.kammermusik-borstel.de oder Telefon 03212-98 98 018 (Mailbox).