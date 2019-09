200 Strohballen brennen: Bahnverkehr gestoppt

Mehrere Feuerwehren in Ahrensburg im Einsatz / Busse eingesetzt

24. September 2019, 15:22 Uhr

Ahrensburg | Nach einem Feuer neben dem Bahndamm wurde gestern Nachmittag die Bahnstrecke Hamburg-Lübeck voll gesperrt. Direkt neben den Gleisen im Ahrensburger Ortsteil Hagen war ein Strohlager mit rund 200 Rundballen und 50 Heuballen in Brand geraten.

Autofahrer hatten linksseitig der Hamburger Straße eine starke Rauchentwicklung bemerkt und sofort den Notruf 112 gewählt. Beim Eintreffen der Feuerwehren brannte der vordere Teil des Rundballenlagers bereits in voller Ausdehnung, auch das Buschwerk neben dem Bahndamm brannte lichterloh. Dicke Rauchsäulen stiegen in den Himmel und waren schon aus großer Entfernung gut zu sehen. Aufgrund der Besonderheiten an der Einsatzstelle hatte die Rettungsleitstelle alle Ahrensburger Ortswehren und zur Unterstützung die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf alarmiert.

Schwierigkeiten bereitete zunächst die Wasserversorgung. Zur Versorgung mit ausreichend Löschwasser wurde eine Schlauchleitung über mehrere hundert Meter Entfernung zur Hamburger Straße gelegt. Mit mehreren Trupps rückten die Feuerwehrleute dann gegen die Flammen vor, schützten das Buschwerk am Bahndamm und die Oberleitungen der Bahn. Die Sperrung der Bahnstrecke dauerte bis 16.49 Uhr, dann wurde sie aufgehoben. Zwischenzeitlich gab es einen Schienenersatzverkehr.

Die Ursache ist unklar. Die Polizei nahm am Brandort erste Ermittlungen auf.