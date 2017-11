Reinfeld : 200 Liter Blut – 400 Mal Aderlass

vergrößern 1 von 1 Foto: fsh 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 27.Nov.2017 | 11:16 Uhr

„Mein Blut fließt einfach gut, und ich will anderen Menschen helfen“, sagt Bruno Mess. Der Reinfelder spendet zum 150. Mal beim DRK-Ortsverein in der Matthias-Claudius-Schule. Das sind 75 Liter oder 200 Mal Hilfe für kranke Personen. Damit ist er einer von nur 17 Schleswig-Holsteinern, die 150 Blutspenden vorweisen können.

Der 64-Jährige sieht sein Engagement als Selbstverständlichkeit – und das bereits seit seinem 18. Lebensjahr. Bei der Feuerwehr Reinfeld habe er bei den Einsätzen viel Schlimmes gesehen und wisse daher, wie schnell man in einer Notsituation, bei Krankheit und Unfall eine Blutkonserve brauche. Seine Blutgruppe A positiv ist mit 37 Prozent die am häufigsten benötigte Blutgruppe. Bis zu sechs Mal im Jahr nutzt er die Gelegenheit, um seinen kostbaren Lebenssaft an Kranke weiterzugeben. Vorher trinkt er zwei Liter, damit es schneller geht. „Ein Bier gönne ich mir lieber danach“, schmunzelt der ehemalige Kraftfahrer beim Backring Nord. Ähnlich wie er sieht es auch Spender Hans-Joachim Möller, der ebenfalls durch die Feuerwehr zum Blutspenden kam. Der 55-jährige Außendienstler und Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Klein Wesenberg erinnert sich daran, wie damals alle in der Jugendwehr durch den damaligen Wehrführer Herbert David zum Blutspenden quasi verpflichtet wurden. „Kommt mal alle mit!“, hatte er die jungen Feuerwehrmänner damals aufgefordert. Gesagt getan und immer dabeigeblieben. „Kameradschaft, Pflichtgefühl und natürlich das Wissen, etwas Gutes zu tun, waren die Motive“, erklärt Möller, der heute zum 125. Mal spendet. Wenn es gehe, nehme er alle sechs Termine wahr – immer in der Karpfenstadt. Immer gebe es hier vom ehrenamtlichen Team des DRK-Orstvereins einen leckeren Imbiss. Der sei allerdings nicht ausschlaggebend für seine Spendenbereitschaft, aber eine wirklich nette Geste.

Reiner Wöltje ist selbst seit 1981 aktives Mitglied beim DRK Reinfeld und durch seine ehrenamtliche Tätigkeit mit 18 Jahren zum Blutspenden animiert worden. Der 53-jährige Kommissionierer bei Aldi: „Man ist unter Kontrolle und weiß immer, ob alles mit seinem Blut in Ordnung ist.“ Nie habe es Schwierigkeiten beim Blutabnehmen gegeben. Deshalb ist für den engagierten DRK-Kreisbereitschaftsleiter die 125. Blutspende kein Problem.

Leider sei es immer schwieriger, junge Leute zum Spenden zu bewegen. Die würden lieber für Geld ins Krankenhaus gehen, bedauert Möller. Auch Susanne von Rabenau vom DRK-Blutspendedienst Nord betont die Dringlichkeit. Deshalb habe man das Spendenalter auf 72 Jahre heraufgesetzt. Gemeinsam bringen es die drei aktiven Blutspender auf 400 Blutspenden und damit auf insgesamt 200 Liter Blut.

Pro Tag werden allein in Schleswig-Holstein und Hamburg 550 Blutspenden benötigt. „Zahlreiche Patienten sind wegen einer Krebserkrankung auf Präparate aus Spenderblut angewiesen“, betont Rabenau.