Ahrensburg : 200 Jahre später: Musik von Carl Maria von Weber

Vor 200 Jahren reiste der Komponist durch Holstein, in Ahrensburg trat er damals nicht auf.

27. September 2020, 10:56 Uhr

Genau vor 200 Jahren unternahm der Komponist Carl Maria von Weber eine Reise durch Holstein. Doch während er im Spätsommer und Herbst 1820 in Eutin, Plön, Kiel und Lübeck konzertierte, streifte er Ahrensburg nur, ohne dort aufzutreten. Das ist nun nachzuholen: Bei einem Konzert am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr (Einlass ab 17.40 Uhr) kommen in der Reithalle des Kulturzentrum Marstall am Schloss besonders Musikwerke von von Weber zur Aufführung, die heutzutage so nicht mehr gespielt werden, aber durchaus lohnenswert sind.

Inessa Tsepkova (Klavier) und das Grancone-Streichquartett mit Cornelia Bach und Nele Schmidt (Violinen) Greda Picht (Viola) und Anna Reichwein (Violoncello) sowie Martin Karl-Wagner – (Flöte und Moderation) werden deshalb das Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello in B-Dur von Weber aufführen, eine Bearbeitung aus dem Freischütz für Flöte und Streichquartett, der 2. Satz aus dem 1.Klavierkonzert von Weber in einer zeitgenössischen Bearbeitung für Klavier und Streichquartett, sowie die historische Bearbeitung der 1. Sinfonie Es-Dur für Flöte und Streichquartett des Hamburger Komponisten Andreas Romberg (1867 bis 1820).

Diese Werke – bis auf den Freischütz – sind auch in Webers Konzerten 1820 gespielt worden. Die Romberg-Sinfonie wird aus den historischen Noten der damaligen Zeit vorgetragen und ist sicher seit 150 Jahren nirgends mehr gespielt worden.

Karten kosten im Vorverkauf und bei Reservierung 20 Euro ( Buchhandlung Stojan und auf der Webseite ) sowie an der Abendkasse 22 Euro.