Mülldetektive der AWSH : So lief die Biomüll-Kontrolle in Stormarn und Herzogtum Lauenburg

Insgesamt zieht die Abfallwirtschaft Südholstein ein positives Fazit nach der Kontrollaktion.

Bad Oldesloe/Elmenhorst | Sie schauten ganz genau in den Müll und ziehen ein durchaus positives Fazit. Die Kontrolleure der Abfallwirtschaft Südholstein mussten nur 200 von 115.000 in Augenschein genommene Biomüll-Tonnen so sehr beanstanden, dass sie nicht geleert werden konnten. Weiterlesen: Biomüll-Kontrolle angekündigt „Das ist durchaus ein positives Fazit. Auch bei d...

