20 Berufe zur Wahl

Hansestadt Lübeck bildet aus und offeriert vorab zum „Girls Day“ 14 Jobs zum kennen lernen

02. März 2020, 15:28 Uhr

Lübeck | Die Hansestadt Lübeck stellt Mädchen am „Girls Day“, der am Donnerstag, 26. März, stattfindet 14 Plätze zur Verfügung. Am Mädchenzukunftstag können sie Berufe rund um Straßen, Grünanlagen, die Häfen, Strand und die Promenaden der Stadt kennen lernen.

„Die Mädchen schnuppern in ganz unterschiedliche Berufe hinein“, so Petra Schmittner, Mitarbeiterin im Frauenbüro der Hansestadt. „Beim Kurbetrieb Travemünde können Mädchen die Berufe Malerin, Schlosserin und Tischlerin kennen lernen. Die Handwerker lassen sich bei der Vorbereitung der Kuranlagen wie dem Strand, den Promenaden, Spielplätzen und Parkanlagen für die Tourismus-Saison 2020 über die Schulter schauen und die Mädchen dürfen natürlich mitmachen.“

Außerdem können Mädchen die Ausbildungsberufe der Straßenbauerin beziehungsweis der Landschafts- oder Friedhofsgärtnerin im Bereich Stadtgrün und Verkehr kennen lernen. Auch hier dürfen sie gern aktiv werden: Ein Ausbildungsparcours gibt Einblick in alle drei Berufe. Mädchen lernen zu pflanzen, Steine zu setzen und dürfen, wenn sie wollen, auch einen Minibagger fahren. „Besonderes Highlight ist immer die Asphaltierung eines Weges, selbstverständlich im geschützten Bereich“, so Petra Schmittner. Bei der Lübeck Port Authority (LPA) können Mädchen den Beruf der Wasserbauerin kennen lernen. Sie besuchen einige der Häfen, schauen sich große Geräte und Lagerhallen an. Je nach Wind und Wetter fahren sie auf einen 40 Meter hohen Kran hinauf. Eine Schifffahrt rundet das Programm dort ab. Alle Angebote und Anmelde-Kontaktdaten sind zu finden unter www.girls-day.de (Lübeck / Hansestadt Lübeck).

„Viele Mädchen, aber auch Eltern wissen gar nicht, wie viele spannende Berufe es gibt und in wie vielen Berufen die Hansestadt ausbildet. Die meisten verbinden mit Stadtverwaltung sehr häufig lediglich klassische Verwaltungstätigkeiten“, ergänzt Gunda Lampe, Ausbildungsleiterin der Hansestadt Lübeck. „Insgesamt bildet die Stadt in über 20 Berufen von A wie Altenpfleger/in bis W wie Wasserbauer“, betont die Ausbildungsleiterin: „Gerade in den gewerblichen Berufen suchen wir verstärkt Auszubildende – hier haben auch Mädchen und junge Frauen derzeit gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz.“

>Weitere Information über die Ausbildungsberufe: www.berufe-sh.de