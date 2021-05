2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau beendet Negativserie

Nach fünf sieglosen Partien hat Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau einen Heimerfolg gegen TuS Ferndorf gefeiert.

Lübeck | Einen Sieg und eine Niederlage verbuchte der VfL Lübeck-Schwartau in den beiden Nachholspielen in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS Ferndorf. Am Freitagabend (30. April) unterlagen die Schleswig-Holsteiner zunächst auswärts dem TuS mit 23:27 (13:13), ehe am Sonntag in der Hansehalle ein 29:24-(16:11)-Heimsieg folgte. In Ferndorf hatte die Ab...

