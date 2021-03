2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau legt Heimsieg Nummer neun nach

Auch ohne die Unterstützung der eigenen Fans bleibt Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau eine Heimmacht.

Lübeck | Der VfL Lübeck-Schwartau hat auch den TV Hüttenberg in heimischer Halle mit 25:22 (13:9) bezwungen und damit in der 2. Handball-Bundesliga den neunten Heimsieg in Folge gefeiert. Einmal mehr entscheidend beim zwölften Saisonsieg war eine stabile Abwehr und ein stark aufgelegter Keeper Dennis Klockmann. Bärenstarker Start Wie schon in den Heimspi...

