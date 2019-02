Ahrensburg : 19-Jähriger wehrt Überfall ab

Kriminalpolizei sucht Zeugen.

von shz.de

11. Februar 2019, 16:01 Uhr

Ahrensburg | Vergangenen Sonntag gegen 3 Uhr kam es im Viljandiring zu einem versuchten Raub, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 19-jähriger Ahrensburger war zu Fuß auf dem Weg nach Hause, als ihm im Viljandiring eine männliche Person entgegen kam. Als dieser Mann fast auf gleicher Höhe war, sprach er den 19-Jährigen an und forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Als der Geschädigte dies verweigerte, erhielt er unvermittelt einige Faustschläge gegen den Kopf. Daraufhin schlug der Ahrensburg mehrfach zurück und nachdem er den Angreifer selbst am Kopf traf, ließ der Täter von ihm ab, so dass er sich in Richtung Ahrensburger Kamp entfernen konnte. Der Täter verfolgte den 19-Jährigen noch etwa 100 Meter, habe aber nicht wieder angegriffen. Das Opfer ging danach über Umwege nach Hause. Er wurde durch die Schläge des Angreifers im Gesicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr zeigte er den Vorfall bei der Polizei Ahrensburg an. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85 bis 1,90 Metergroß, etwa 25 Jahre alt, auffallend kurze, schwarze Haare, sprach fließend deutsch. Er war bekleidet mit einem blau-weiß-roten Lacoste-Trainingsanzug und führte eine dunkle Bauchtasche mit sich.

>Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen: Hinweise bitte unter der Telefonnummer (04102) 809-0.