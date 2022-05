18-Uhr-Prognose LTW : Glinder Wahlbezirk einer von 183 bei der ARD-Stichprobe

Um 18 Uhr erscheinen am Wahlsonntag, 8. Mai, die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Mit dabei sind Bürger aus einem Wahlbezirk in Glinde.

Glinde | Nach der Schließung der Wahllokale, al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.