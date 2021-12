Corona-Zahlen aktuell : 170 bestätigte Corona-Neuinfektionen über Weihnachten in Stormarn

Das Gesundheitsamt vermeldet mehr neue Fälle als im Vorjahr über die Feiertage. Die Zahlen sind aber aufgrund geringerer Test- und Meldevorgänge über Weihnachten nicht unbedingt aussagekräftig.

Bad Oldesloe | Über das Weihnachtsfest wurden in Stormarn ingesamt 170 weitere Corona-Infektionen festgestellt. Das sind mehr als über die Feiertage 2020. Vor genau einem Jahr waren am 26. und 27. Dezember zusammen 139 Fälle seit dem 23. Dezember 2020 festgestellt worden. Die 170 Fälle zwischen dem 23. und 27. Dezember 2021 wirken in Relation zu den Vortagen und ...

