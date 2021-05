Vorzeige-Projekt im Norden : In Ahrensburg entsteht der Bahnhof der Zukunft

Die Deutsche Bahn möchte den Schienenverkehr attraktiver machen und so zur Verkehrswende beitragen. In diesem Zusammenhang entsteht in Ahrensburg ein Zukunftsbahnhof. Die Maßnahmen sind vielfältig.

Ahrensburg | Es soll ein bedeutender Beitrag zur Verkehrswende sein: In Ahrensburg entsteht einer von 16 Zukunftsbahnhöfen im Bundesgebiet, in Schleswig-Holstein hat er damit ein Alleinstellungsmerkmal. Die Deutsche Bahn hatte das Projekt Ende 2019 auf den Weg gebracht und insgesamt rund 17 Millionen Euro bereitgestellt, knapp eine halbe Million Euro entfällt a...

