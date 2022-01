Orkantief Nadia über Stormarn : 15-Meter-Tanne in Ahrensburg durch Sturmböe umgestürzt

Zahlreiche Einsätze für die Freiwilligen Feuerwehren in Stormarn am Samstag.

Großhansdorf/Ahrensburg | Eine 15-Meter-Tanne ist auf einem unbewohnten Grundstück am Samstagabend durch eine starke Sturmböe des Orkantiefs Nadia umgestürzt worden. Der Baum fiel quer über die Straße Vierbergen im Ortsteil Ahrensfelde. Krone der Tanne stürzte auf der gegenüberliegende Grundstück Die Krone stürzte in das benachbarte Grundstück auf der anderen Straßenseite. Verletzt wurde niemand. Es war einer der Sturmeinsätze der Feuerwehr Ahrensburg am Samstagabend, 29. Januar. Im Stadtgebiet stürzten auch weitere Bäume um. Zu zwei gemeldeten Sturmeinsätzen musste derweil die Freiwillige Feuerwehr aus der Ahrensburger Nachbargemeinde Großhansdorf bereits am späten Samstagnachmittag in den Wöhrendamm und die Hansdorfer Landstraße ausgerückt. Äste und Totholz drohten auf die Straße zu fallen In beiden Fällen drohten Äste und Totholz auf den Gehweg und die Straße zu fallen. Aus dem Korb der Drehleiter heraus wurden die Äste und das Totholz von den Feuerwehrleuten entfernt und die Gefahren beseitigt. Zahlreiche Einsätze im gesamten Stormarner Kreisgebiet Auch in vielen anderen Gemeinden und Städten stürzten am Samstagabend Bäume um. So zum Beispiel in im Duvenstedter Weg in Tangstedt, in der Waldstraße in Hoisdorf, auf der B404 in Lütjensee, in der Dorfstraße in Nienwohld, am Trittauer Feld in Trittau, in der Alten Dorfstraße in Rausdorf, an der A21 zwischen Bad Oldesloe und Tremsbüttel, im Bad Oldesloer Ortsteil Seefeld, im Lasbeker Weg in Mollhagen, in der Lottbek in Ammersbek oder in der Oldesloer Straße in Stubben sowie im Oldesloer Ortsteil Poggensee. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.