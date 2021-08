Wochenrückblick Stormarn : 14 Pudel, ein Großfeuer und ein tödlicher Lkw Unfall

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

15. August 2021, 21:13 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Woche nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 8. und 14. August besonders interessierten.

Tödlicher Lkw-Unfall auf der A24

Peter Wüst/rtn

Ein Fischtransporter überschlug sich bei Talkau auf der A24. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig. Zahlreiche Leser klickten den Artikel über den schlimmen Unfall.

Umstrittener Psychiater vom Schulamt ausgeladen

imago/Müller-Stauffenberg

Nach einer ARD-Dokumentation in der schwere Vorwürfe gegen den umstrittenen Kinderpsychiater und Erziehungsratgeber Dr. Michael Winterhoff erhoben wurden, reagierte auch das Schulamt in Stormarn und lud den Bestseller-Autor aus, der einen Vortrag hätte halten sollte.

Eine gefälschte Amokdrohung über ein gehacktes Schüler-Konto

Patrick Niemeier

Am Gymnasium Wentorf herrschte Unruhe. Über ein offenbar gehacktes Schüler-Konto wurden über den Schulserver beziehungsweise die entsprechende Plattform nicht nur pornographische Inhalte sondern auch eine Amokdrohung verschickt. Der Schüler kommt als Täter nicht in Frage. Die Polizei ermittelt.

14 Welpen eine Königspudels

privat

Die 14 Welpen eines Königspudels interessierten sehr viele Tageblatt-Leser. Der Artikel kam sozusagen tierisch gut an und wurde häufig geklickt. 14 Welpen in einem Wurf sind selten und entsprechend groß die Aufmerksamkeit, mal ganz abgesehen vom Niedlichkeitsfaktor.

Anti-Mobbing-Video

Screenshot: Youtube

Ein junger Oldesloer Rapper hat mit Schülern der Theodor-Storm-Schule ein Musikvideo gedreht und lenkt die Aufmerksamkeit dabei auf das Thema Mobbing. Der Song und der Artikel kamen bei den Lesern gut an.

Lange Löscharbeiten in Klein Wesenberg

rtn, Peter Wüst

Der Brand auf einem Bauernhof in Klein Wesenberg sorgte für einen sehr langen Feuerwehreinsatz. 25.000 Ballen waren in einer Art Scheune in Brand geraten und wurden genau wie die Scheune selbst ein Raub der Flammen. Die Wehren waren die gesamte Nacht durch beschäftigt.