Corona in Stormarn : 14 neue Virus-Infizierte und ein Todesfall im Kreis

Der Inzidenzwert im Kreis Stormarn ist wieder zurückgegangen und beträgt jetzt 43,0. Ein Mann der Altersklasse über 30 Jahre ist in Verbindung mit Corona verstorben.

Bad Oldesloe | Ende vergangener Woche gab es in Stormarn 20 neue Corona-Fälle – Anfang dieser Woche kamen weitere 14 Infizierte hinzu. Das teilte das Gesundheitsamt des Kreises gestern Nachmittag (Stand: 6. September, 15 Uhr) mit. Fünf am Samstag, zwei am Sonntag und sieben am Montag. 156 Personen sind aktuell infiziert Damit beträgt die Gesamtzahl der klinisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.