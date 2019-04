Bad Oldesloe : 14 Monate auf Bewährung

48-jährige Syrerin war in Bad Oldesloe mit zwei Komplizen am Überfall auf ihren Ehemann beteiligt

Bad Oldesloe | Letzter Verhandlungstag im Prozess gegen die Syrerin Gala N. (48), die wegen schwerer gemeinschaftlicher Körperverletzung angeklagt ist. Sie soll gemeinsam mit zwei weiteren Angeklagten, gegen die ein gesondertes Verfahren läuft, ihren Ehemann in dessen Wohnung in der Hagenstraße in Bad Oldesloe überfallen und ausgeraubt haben.

Nachdem der Ehemann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hatte, wurde seine Ehefrau aus der U-Haft entlassen und sitzt nun allein auf der Anklagebank. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Deutsche Mussah A. (48) und der Iraker Julal H. mit Hilfe der Syrerin deren Ehemann am 22. April 2018 überfallen und bedroht haben. Das Urteil sollte bereits am letzten Sitzungstag gesprochen werden, doch da entschied sich die dreifache Mutter, die mit ihrem Mann nach eigenen Angaben „vor dem Krieg“ aus Syrien floh, doch zu einer Aussage.

Auch Ehemann Kalid N. (42) wollte plötzlich reden. „Ich möchte heute eine Aussage machen, damit ich endlich meine Ruhe habe“, sagt er im großen Saal des Landgerichtes Lübeck. Er fühle sich von einem der Mittäter, dem Ex-Geliebten seiner Frau, immer noch bedroht. Auch gibt er auf Nachfrage von Staatsanwältin Sabrina Parnitzke zu, seiner Frau den Zugang zur Toilette verweigert zu haben, nachdem er von ihrem Seitensprung erfahren habe. Doch seine Frau sei längst zu ihm zurückgekehrt, er habe ihr verziehen. „Ich wünsche mir ein normales Leben“, betont er. Er bestätigt den Überfall durch seine Frau und ihre beiden Komplizen, ebenso die Fesselung, die Bedrohung mit einem Messer und den Einsatz von Pfefferspray. Seine Frau habe die Täter in die Wohnung gelassen. Was genau diese jedoch bei dem Überfall gemacht habe, habe er – durch das Pfefferspray direkt in seine Augen außer Gefecht gesetzt – nicht genau sehen können. Er habe aber mitbekommen, dass sie Videos während der Tat gedreht habe. Er sei mit den Worten „Wenn du die Polizei rufst, töten wir dich“ bedroht worden, was laut Richter Kai Schröder den Tatbestand der Nötigung erfülle.

Die Verteidigung fordert wie beim letzten Prozesstag „eine milde Strafe auf Bewährung.“ Staatsanwältin Parnitzke bleibt auch in ihrem zweiten Plädoyer bei dem Strafmaß: ein Jahr und zwei Monaten auf Bewährung.

Nach gut einer Viertelstunde der Beratung im Richtergremium verkündet Kai Schröder das Urteil: Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung. Das Gericht sei überzeugt, dass Gala N. der gemeinschaftlichen Körperverletzung und Nötigung schuldig sei. Und: Der Vorsitzende Richter sagt zur Angeklagten: „Was dieses Urteil für Folgen für Ihren Aufenthaltsstatus hat, können wir hier nicht beurteilen.“