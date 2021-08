Corona in Stormarn : Virus sorgt für weitere 13 Neuinfektionen – Inzidenz bei 18,0

Der Corona-Aufwärtstrend hält im Kreis Stormarn leider auch weiterhin an. Mit dem Virus haben sich von Sonnabend, 31. Juli, bis Montagnachmittag, 2. August, 13 weitere Menschen angesteckt.

Bad Oldesloe | Das Virus greift in Stormarn weiter um sich, der Corona-Aufwärtstrend hält an: 13 Neuinfektionen seit Sonnabend, teilte das Gesundheitsamt des Kreises gestern Nachmittag mit (Stand: 2. August, 14.45 Uhr). 82 Menschen in Stormarn sind aktuell infiziert Damit ergibt sich eine neue Gesamtzahl der klinisch bestätigten Corona-Fälle von 7230. Davon ge...

