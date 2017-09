Bad Odlesloe : 125 Mal „angezapft“ – Gratulation!

vergrößern 1 von 1 Foto: drk 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 08.Sep.2017 | 06:00 Uhr

An insgesamt zehn Nachmittagen im Jahr werden einige Räume der Bad Oldesloer Schule am Kurpark zur Blutspende-Zentrale umgebaut. Fünf Mal im Jahr an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen kommen durchschnittlich 100 Menschen, die mit ihrer Spende zur Sicherstellung der Patientenversorgung im Norden beitragen wollen. Gegen 14 Uhr trifft dann das Team des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost ein, stellt Entnahmeliegen und sogenannte Blutmischwaagen auf und funktioniert ein Zimmer zum ärztlichen Untersuchungsraum um.

Um 15.30 Uhr kann es dann losgehen, üblicherweise warten dann bereits die ersten Spenderinnen und Spender an der Anmeldung. Nun befand sich unter den Wartenden auch Carsten Hoffmann aus Schürensöhlen. Vor dem 53-Jährigen lag an diesem Tag ein besonderes Ereignis, denn er ließ sich bereits zum 125. Mal „anzapfen“. Mehr als drei Jahrzehnte sozialen Engagements liegen damit hinter dem kaufmännischen Angestellten, denn er hat bereits als 18-Jähriger mit dem Blutspenden begonnen. Seinen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten ist für Hoffmann selbstverständlich. „Würde jeder einen kleinen Beitrag leisten, dann würde es uns allen besser gehen“, begründet er seinen unermüdlichen Einsatz.

Die Mehrzahl seiner 125 Blutspenden hat Carsten Hoffmann in Bad Oldesloe oder der näheren Umgebung geleistet. Schwester Monique vom Blutspendedienst, die ihm in einer Zeit von 6 Minuten und 33 Sekunden die Jubiläumsspende entnahm, kennt er bereits von vorangegangenen Spendeaktionen. Und auch Marion Thimm, die gemeinsam mit ihrem Team vom Ortsverein Bad Oldesloe bei allen DRK-Spendeaktionen einen vorzüglichen Imbiss serviert und die Betreuung der Blutspender nach ihrer Spende übernimmt, ist für Hoffmann schon eine alte Bekannte. Sie bedankte sich dann auch im Namen des DRK bei Carsten Hoffmann und freute sich über 132 Blutspenderinnen und -spender dieses Tages.

Am darauf folgenden Tag kamen noch einmal 107 Spender in die Schule Am Kurpark. Insgesamt waren an beiden Tagen acht Neuspender bei den Aktionen dabei. Damit war die Bad Oldesloer Blutspende am ersten und zweiten Tag nach den langen Sommerferien in Schleswig-Holstein eine der erfolgreichsten der vergangenen Jahre.



>Termine und Informationen zur Blutspende im Internet unter www.blutspende.de (bitte das jeweilige Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800/11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem deutschen Festnetz).