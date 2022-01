Corona-Zahlen aktuell : 1245 neue Corona-Fälle in Stormarn lassen Inzidenz rasant steigen

Der Corona-Inzidenzwert in Stormarn ist mittlerweile landesweit der höchste. Er liegt bei 1440.

Angesichts der täglich in die Höhe schnellenden Corona-Infektionszahlen fehlt es langsam an neuen Superlativen der negativen Art, um das Pandemie-Geschehen in Stormarn treffend in Worte zu fassen. Denn erneut hat am 24. Januar ein Rekordwert an Neuinfektionen an einem Montag für eine rasanten Anstieg der Inzidenz gesorgt. Inzidenzwert in Stormarn steig...

