Bargteheide : „122 Besucher bereits angemeldet“

Bargteheider Nachwuchsfilmer präsentiert seinen Film „Junkie“ im Cinema Paradiso und der Eintritt ist frei.

von shz.de

30. Juli 2018, 15:22 Uhr

„Ich möchte junge Leute zum Filmemachen anregen und unterstützen“, sagt Melvin Jäpel. Der Nachwuchsfilmer präsentiert am Dienstag, 7. August, seinen ersten längeren Film im Bargteheider Cinema Paradiso. „Junkie“ handelt von einem jungen Mann, der den Tod seiner Mutter nicht verkraften kann. Weil er daran nicht ganz unschuldig ist, verfällt er einer Droge, um seine Schuldgefühle zu verdrängen: „Dadurch gerät er in eine Abwärtsspirale.“

Mit der Bühne ist Melvin Jäpel vertraut, hat er doch 14 Jahre im Blauen Wölkchen mitgespielt. In der von Kirsten Martensen gegründeten Theatergruppe hat er in verschiedenen Märchen mitgewirkt und stand zuletzt im Max-Frisch-Stück „Andorra“ auf der Bühne. „Da habe ich den ,Judenschauer’ ge-spielt“, sagt der 23-Jährige. Den Anführer der „Herdmanns“ hat er ebenso dargestellt wie den Geldsack oder Tiere in den Märchenproduktionen. Aus Verbundenheit mit seiner Heimatstadt hat sein neuer Film in Bargteheide Premiere.

Inzwischen studiert Jäpel Sozialwissenschaften in Hannover und bereitet sich auf seine Bachelor-Arbeit vor. „Das Thema lautet Sexismus und Werbung“, sagt er. Doch längerfristig möchte er an der Filmhochschule weiterstudieren. Und für eine Bewerbung benötigt er Arbeitsproben.

In seinem ersten längeren Film führte er Regie. Mit einem Budget von nur 2000 Euro und viel Idealismus im 20-köpfigen Team wurde „Junkie“ realisiert. Gut 350 Arbeitsstunden hat Jäpel für Schnitt, Sounddesign und visuelle Effekte investiert. Sein Traum wäre ein eigenes Kino.

„Es ist ein Geben und Nehmen im Team. Wichtig ist das gegenseitige Vertrauen“, sagt er. Ziel sei es neben der wechselseitigen Promotion für Wettbewerbe und Festivals auch, andere zur kreativen und künstlerischen Arbeit anzuregen. Es gebe viele talentierte Filmemacher in Deutschland. Sie würden aber zu wenig gefördert, so Jäpel: „In Süddeutschland sieht es da besser aus, im Norden steht eher die Theaterarbeit im Vordergrund.“

Wer sich fürs Filmemachen interessiert, der sei im Jugendfilmcamp in Sachsen-Anhalt gut aufgehoben. Erfahrene Dozenten unterstützen dort Jugendliche ab zwölf Jahren. Sie können die ganze Bandbreite von Filmproduktionen lernen, vom Schauspiel über Regie, Ton und Schnitt. Bei einem Workshop in Arendsee hat Jäpel vor drei Jahren seinen Kameramann Dominik Ziegenhagel kennengelernt. Ab dem 12. August leitet er dort wieder einen Workshop zum Thema Sounddesign.

Der Film im Cinema Paradiso wird am 7. August um 20 Uhr gezeigt. Jäpel hat dafür den Saal gemietet, der Eintritt ist kostenlos. Tickets können unter http://redraincine.com/reservieren/ reserviert werden. „122 Besucher haben sich dafür bereits angemeldet“, freute sich Jäpel am Wochenende. Es werden zwei Kurzfilme gezeigt, dann folgt der 37-minütige Junkie“. Danach gibt es eine Fragerunde, bei der ein Teil des Teams anwesend ist. Eine mit Jäpel befreundete Schauspielerin wird den Abend moderieren. Er sei gespannt auf die Rückmeldungen der Besucher, was ihnen gefällt oder auch nicht.