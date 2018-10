120 Oldesloer gedenken Robin L. (21)

Gemeinsam setzten 120 Oldesloer in ihrer Trauer und Fassungslosigkeit vereint ein Zeichen. Bei einer Trauerkundgebung mit anschließendem Marsch zum Ort, an dem Robin L. (21) seinen durch Polizeischüssen erlitten Wunden erlag, wurde deutlich gemacht, dass man hoffe, zusammen dafür zu sorgen, dass sich mehr um Menschen am Rande der Gesellschaft gekümmert wird. In einem Redebeitrag wurde auch an den Polizisten gedacht, der die tödlichen Schüsse abfeuerte. Die würdige Gedenkfeier blieb frei von Vorwürfen und stellte den Menschen Robin L. in den Mittelpunkt.