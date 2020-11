Avatar_shz von shz.de

12. November 2020, 11:11 Uhr

Reinfeld | So schön kann der Herbst in Stormarn sein. Es lohnt sich auch in diesen Novembertagen, die Schönheit der Natur rund um den Herrenteich zu erkunden. Der ausgeschilderte Wanderweg ist vier Kilometer lang und führt die Sparziergänger durch ein Waldgebiet direkt am Wasser entlang.