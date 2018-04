Aderlass : 1150 Blutspenden aus Stormarn

Große landesweite DRK-Gala : Auch zehn langjährige Blutspender aus Stormarn ausgezeichnet.

von Volker Stolten

25. April 2018, 15:12 Uhr

Rund 180 langjährige Blutspenderinnen und Blutspender aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg strömten jetzt mit ihren Begleitungen in die Büdelsdorfer ACO Thormannhalle. Das DRK wollte sich im Rahmen einer Ehrungsgala, die musikalisch durch das Jugendrotkreuzorchester Eckernförde begleitet wurde, für das Engagement all derjenigen bedanken, die 2017 ihre insgesamt 100., 125., 150. oder sogar ihre 175. freiwillige und unentgeltliche Blutspende geleistet hatten.

Aus dem Kreis Stormarn folgten insgesamt zehn Spenderinnen und Spender der Einladung des DRK nach Büdelsdorf. Zusammen brachte es diese Gruppe der Geehrten auf 1150 Spenden: Michael Hille und Bruno Mess wurden für jeweils 150 Spenden geehrt, Hartwig Fries und Carsten Hoffmann hatten im vergangenen Jahr jeweils ihre 125. Spende geleistet und Jürgen Albrecht, Heiko Bork, Maren Endress, Michael Jacobi sowie Katja und Michael Papke wurden für jeweils 100 Blutspenden ausgezeichnet.

Der Dank von Georg Gorrissen, Präsident des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein, und Prof. Jürgen Ringwald, dem ärztlichen Leiter der DRK-Institute für Transfusionsmedizin in Schleswig und Lütjensee, galt in Büdelsdorf jedoch allen anwesenden Blutspenderinnen und Blutspendern. Beide Redner hoben in ihren einleitenden Worten die Notwendigkeit des Einsatzes aller Blutspender bei der Patientenversorgung mit Blutpräparaten hervor und bedankten sich im Anschluss bei jedem Spender auf der Bühne der festlich geschmückten ACO Thormannhalle mit persönlichen Worten und einem kleinen Präsent sowie einer schriftlichen Danksagung und einer Ehrennadel in Gold.

Die große Zahl der DRK-Blutspender im Land trägt mit dazu bei, dass über 40 Kliniken und rund 70 weitere medizinische Versorgungszentren in Schleswig-Holstein und Hamburg ihre Patienten mit den oftmals überlebenswichtigen Blutprodukten versorgen können.



>Termine und Informationen zur Blutspende unter www.blutspende.de (bitte das jeweilige Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz).