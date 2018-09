115 – „Wir lieben Fragen“

Hamburg Service übernimmt Lübeck-Terminvergabe

Die Hansestadt Lübeck startete Mitte Mai ihren neuen telefonischen Bürgerservice unter der behördeneinheitlichen Rufnummer (0451) 115. Unter dem Motto „Wir lieben Fragen“ geben die Beschäftigten des Telefonischen Hamburg Service (HS) sowohl Auskünfte zu Verwaltungsleistungen der Hansestadt Lübeck als auch zu Leistungen der im 115-Verbund angeschlossenen Kommunen, Länder und dem Bund – unabhängig davon, ob man sich gerade in Lübeck, im Bundesgebiet oder im Ausland aufhält.

Vier Monate nach Einführung des telefonischen Bürgerservice besuchte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau mit Vertretern des Gesamtpersonalrats und der Lübecker Bürgerschaftsfraktionen den Hamburg Service, um sich über die aktuelle Servicequalität zu informieren.

Thomas Ritzenhoff (Bezirksamtsleiter Wandsbek), Jutta Drühmel-Lindig (HS) sowie Frank-Rüdiger Srocke (Koordinierungsstelle 115 im Bundesministerium des Innern) begrüßten die Lübecker Delegation in den Büroraumen, in denen die rund 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Telefondienst tätig sind.

Mit dem Start der 115 hat die Lübecker Stadtverwaltung seine Telefonzentrale an HS übergeben, so dass insgesamt rund 9000 Anrufe pro Monat im Auftrag der Hansestadt bearbeitet werden. „Unser Ziel, die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung hinsichtlich Servicezeiten und Qualität zu verbessern, ist uns auf diesem Weg gelungen“, zieht Bürgermeister Jan Lindenau erste Bilanz.

„Nicht nur, dass wir jetzt von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und damit weit über die Verwaltungsservicezeiten hinaus erreichbar sind, auch erhalten fast 40 Prozent aller Anrufer direkt die gewünschten Informationen“, so Lindenau und betont: „Wir werden daran arbeiten, unsere digital zur Verfügung gestellten Informationen weiterhin qualitativ zu verbessern, so dass der Hamburg Service verstärkt in der Lage ist, gleich beim ersten Anruf noch mehr der gewünschten Informationen geben zu können.“ Dadurch würden gleichzeitig die Verwaltungsmitarbeiter entlastet - die dadurch freiwerdenden Arbeitszeiten können unmittelbar für die Sachbearbeitung genutzt werden.

Seit September hat Hamburg Service auch das telefonische Terminmanagement für die Hansestadt Lübeck übernommen, um die Erreichbarkeit der zentralen Rufnummer 122-3311 zu verbessern. Das bedeutet, dass HS rund 1000 Anrufe pro Woche zusätzlich bearbeitet, die telefonische Terminvereinbarung für den Bürgerservice (Stadtteilbüros, Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle) übernimmt. Dies führt in Lübeck zu deutlicher Entlastung der Verwaltung, so dass mehr Zeit für direkten Kundenkontakt zur Verfügung steht, somit Wartezeiten reduziert werden.

Nachdem in der Vergangenheit schlechte Erreichbarkeit der 3311 mit langen Wartezeiten beklagt wurde, konnte mit dem HS eine Lösung gefunden werden.