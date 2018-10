Reinbek : 11. Gefäßtag im St. Adolf-Stift

Das Gefäßzentrum Reinbek informiert darüber, wie einem Schlaganfall vorgebeugt werden kann.

von shz.de

02. Oktober 2018, 14:39 Uhr

Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift lädt am Donnerstag, 11. Oktober von 14 bis 16 in die Aula der Pflegeschule, Hamburger Straße 41, im Rahmen des 11. Gefäßtages zu einer Informationsveranstaltung rund um Gefäßerkrankungen ein. Thema ist dieses Mal: „Rund um die Halsschlagader“.

In zwei Vorträgen erklären Ärzte des St. Adolf-Stiftes, warum bei einer Halsschlagaderveränderung schnell gehandelt werden sollte. Außerdem werden die in Reinbek praktizierte örtliche Narkose vorgestellt, bei der der Patient während der Operation jederzeit ansprechbar ist. Im Anschluss berichtet ein an der Halsschlagader operierter Patient von den Vorteilen einer OP bei vollem Bewusstsein.

Ab 15 Uhr findet das Patientenforum „Patienten fragen – Experten antworten“ statt. Hier können Patienten mit Gefäßerkrankungen ihre Fragen und Anliegen zu Halsschlagaderverengung, aber auch zu Durchblutungsstörungen, Krampfadern oder Raucherbein vortragen. Auf dem Podium sitzen zwei Gefäßchirurgen und eine Gefäßmedizinerin, die verständliche Antworten geben.

Bei diesem Gefäßtag besteht für Interessierte mit erhöhtem Risiko in begrenzter Zahl die kostenlose Möglichkeit, eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader während des Vortrags vor Ort durchführen zu lassen.

Chefarzt Dr. Matthias Schneider, der die Begrüßung und die Moderation des Gefäßtages übernimmt, weiß: „Eine Halsschlagaderverengung macht sich leider sehr lange nicht bemerkbar, führt aber häufig zu einem Schlaganfall mit gravierenden Einschränkungen, der Lebensqualität. Wer also unter einseitigen Sehstörungen oder Lähmungserscheinungen in den Händen und Beinen leidet, sollte seine Gefäße am Hals untersuchen lassen.“

Im Krankenhaus Reinbek übernimmt dies unter anderem Dr. Kathrin Enke-Melzer. Die Internistin und Gefäßspezialistin sagt: „Selbst bei Arteriosklerose, also fortgeschrittener Gefäßverkalkung kann man mit Medikamenten wie Blutverdünnern einen Verschluss der Halsschlagader verhindern. Noch besser ist jedoch Vorsorge, Bewegung gesundes Essen und Trinken, das Senken des Cholesterinspiegels und gut eingestellte Medikamente.“

Wenn bei einer Verengung der Halsschlagader eine OP unausweichlich ist, ist der Geschäftsführende Oberarzt Dr. Sebastian Bertschat im St. Adolf-Stift der Spezialist für Halsschlagadern: „Sicher gibt es Patienten, die ein mulmiges Gefühl haben, bei einer OP wach und nur am OP-Feld lokal betäubt zu sein. Aber wenn ich erkläre, dass es für das OP-Ergebnis gut ist, dass wir als Operateure den Patienten permanent ansprechen und um das Lösen einfacher Aufgaben bitten können, um die optimale Durchblutung des Gehirns zu überprüfen, dann sind sie meist von der Methode überzeugt.“

Der Gefäßtag ist eine kostenlose Veranstaltung des Krankenhauses Reinbek. Ein kleiner Imbiss wird gereicht. Die Aula der Pflegeschule befindet sich auf dem Krankenhausgelände ganz in der Nähe der Parkpalette an der Loddenallee.