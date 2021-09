Coronavirus in Stormarn : 11 Reiserückkehrer und 43 Geimpfte im Kreis positiv getestet

In Stormarner Unternehmen, Schulen und Kitas sind momentan keine größeren Corona-Ausbrüche bekannt. In einem Seniorenheim im Kreisgebiet gibt es noch sieben aktive Fälle.

Bad Oldesloe | Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind im Kreis Stormarn 8106 Bürger positiv auf das Virus getestet worden. Das bestätigte das Gesundheitsamt in Bad Oldesloe am 30. September. In den 24 Stunden seit Mittwochnachmittag wurden 18 weitere Fälle bestätigt. 144 Personen aktuell infiziert Aktuell sind 144 Personen im Kreisgebiet nachwei...

