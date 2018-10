„100 Jahre Revolution“ im Rathaussaal

In diesem Jahr jährt sich zum hundertsten Mal das Datum der deutschen Novemberrevolution. Zu diesem Anlass veranstalten die Kreisverbände der Linken Stormarn und Herzogtum Lauenburg am Freitag, 19. Oktober, ab 18 Uhr einen Vortragsabend im Rathaussaal in Bad Oldesloe.

Die Revolution von 1918 brachte viele Errungenschaften mit sich, die ihre Niederschlagung überdauerten. Auf der Veranstaltung soll das oft vergessene Erbe der Novemberrevolution in Erinnerung gerufen werden. Der Abend beginnt mit einem Vortrag von Ralf Iden (Kreisverband der Linken Stormarn) zur Aktualität der Novemberrevolution, gefolgt von Dr. Ian King aus London (Vorsitzender Kurt Tucholsky-Gesellschaft), der zur Rolle von Tucholsky im Zusammenhang mit der Novemberrevolution sprechen wird. Zum Abschluss ein Vortrag des Privatdozenten Dr. Wolfgang Beutin aus Köthel zur Novemberrevolution in Hamburg. Die Moderation übernimmt Klaus Euteneuer-Treptow aus Schwarzenbek. Zwischen den Vorträgen wird Zeit zur Diskussion sein. Der Eintritt ist frei.