Klein Wesenberg : 100 Jahre – eine lebendige Tradition

Einer der ältesten Schützenvereine des Kreises feiert seinen 100. Geburtstag.

Klein Wesenberg | „Bei uns wird noch richtig gefeiert“, sagt Andreas Möller, Vorsitzender des Schützenvereins. Und erst recht, wenn der Traditionsverein seinen 100. Geburtstag begeht. „Wir lassen es uns nicht nehmen, ein ganz großes Fest zu organisieren“, ergänzt Schatzmeister Hans-Walter Horn.

Zwar sei es heutzutage immer schwieriger, die Menschen aus dem Haus zu locken, das Angebot allseits sei einfach zu groß, der große Boom der 1970er Jahre sei leider vorbei, aber trotzdem gestalte der Klein Wesenberger Schützenverein immer noch eines der größten Schützenfeste kreisweit.

Darauf sei man mit Recht stolz, denn man engagiere sich wirklich mit Herzblut, sei eine „tolle Gemeinschaft“. Immer noch ist der Schützenverein mit 260 Mitgliedern (davon 72 Damen und 42 Jugendliche) einer der größten – und mit seinen 100 Jahren auch einer der ältesten – im Kreis Stormarn. Tendenz steigend.

In den 1970er Jahren kamen über 2000 Gäste, 27 Fahnenabordnungen, und fünf Spielmannszüge nahmen an den Umzügen teil. Das gesamte Dorf war auf den Beinen und aus dem Häuschen.

„Früher gab es nichts anderes. Beim Schützenfest kamen sie dann alle zusammen“, erinnert sich Möller, der 1973 in den Verein eintrat. Heute, ergänzt Horn, habe der Verein sogar mehr Mitglieder als früher, aber die hätten alle weniger Zeit und würden daher weniger Geselligkeit praktizierten.

Ein Zeichen der Zeit. Schützenkönigin Tamara Möller (24) ist seit drei Jahren aktiv dabei: „Der Sport macht rRiesenspaß. Man sieht sofort die Ergebnisse und hat ein schnelles Erfolgserlebnis. Konzentration und Ausdauer gehören dazu. Unsere Gemeinschaft ist einfach klasse, wie eine Familie.“

100 Jahre Schützenverein Klein Wesenberg: Ein Grund zum Feiern mit befreundeten Vereinen aus Stormarn und Lübeck, mit Gästen aus Politik und Verwaltung, Freunden und Förderern. Und das natürlich – das hat seit vielen Jahrzehnten Tradition – am Pfingstwochenende vom heutigen Sonnabend, 8. Juni, bis Sonntag 9. Juni in den Klein Wesenberger Tannen.

„Wir haben uns zu unserem Jubiläum wirklich etwas Tolles ausgedacht und sehr viel Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt, damit es ein unvergessliches Fest für Gäste aus unserem Heimatdorf und aus Nah und Fern wird“, sagt Andreas Möller, seit über 20 Jahren engagierter Vorsitzender.

Das Programm kann sich sehen lassen. Am Sonnabend um 16 Uhr wird der Festplatz „eröffnet“. Ab 16.30 Uhr gibt es Live-Musik von der Jugendband „Audiosturm“. Hektor, der Zauberer, wird ab 17 Uhr für beste Unterhaltung für die kleinen Gäste sorgen.

Bei der Organisation helfen die gesamte Dorfgemeinschaft und die Freiwillige Feuerwehr natürlich tatkräftig mit. Fahrgeschäfte und Buden sorgen für ein Festambiente auf dem großen Platz.

Bei freiem Eintritt – anlässlich des 100. Jubiläums – heißt es am Sonnabend ab 20 Uhr: Schlager-Party mit den besten Hits aller Zeiten mit anschließender Königsproklamation. Das amtierende Königspaar Tamara Möller und Jörn Andresen geben ihre Königskette an die neuen Schützenkönige ab. Das Besondere in Klein Wesenberg: Königin und König werden einzeln ausgeschossen – das war schon immer so.

Nach dem Zelt-Gottesdienst mit dem Chor der Kantorei zu Klein Wesenberg am Pfingstsonntag um 10 Uhr treffen sich die Schützen mit den befreundeten Vereinen um 15 Uhr am Heideweg zum großen Festumzug durch das gesamte Dorf bis in die Wesenberger Tannen zum Festplatz.

Erwartet werden fast alle Stormarner Schützenvereine. „Sogar unsere Kita-Kinder machen mit“, freut sich der zweiter Vorsitzende Sebastian Warnk. Zum 100. Jubiläum werden viel mehr Gäste als gewöhnlich erwartet. Nach dem Umzug gibt es erneut Musik und Tanz im Festzelt. Bei einer Wurst-Tombola können Preis gewonnen werden.

Ab 21 Uhr startet dann die Mega-Pfingst-Party mit DJ Stephan Nanz und DJ Jay O Gee. „In den letzten Jahren hatten wir bei der großen Party rund 500 Gäste, diesmal rechnen wir natürlich zum Jubiläum mit weitaus mehr. Jeder ist bei uns herzlich zum Feiern willkommen. 1000 Gäste passen allemal ins große Zelt“, so Möller.

Neben den Festlichkeiten rund um den 100. Geburtstag eines der ältesten Schützenvereine des Kreises werden Schnupperschießen mit dem Luftgewehr und dem Bogen für Interessierte angeboten. Entenangeln, Kinderkarussell, Ponyreiten, Hüpfburg, das Kindermobil des Blauen Elefanten, eine Bewegungsbaustelle – hier kommen auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten.

Andreas Möller: „Wir freuen uns auf viele Gäste und sind stolz darauf, dass es bei uns noch eine richtige Dorfgemeinschaft gibt. Zum 100. Schützenfest ziehen hier alle an einem Strang.“

Kleine Geschichte des Schützenvereins Klein Wesenberg





>Am Freitag, 25. Juli, 1919 wurde der Klein Wesenberger Schützenverein gegründet. Gemeindevorsteher Fritz Schmidt war erster Vorsitzender. Der erste Schießstand war in der Sandkuhle am Kirchberg. Von der Travebrücke aus wurde in Richtung Travewiesen geschossen. Aus dem Sommervergnügen im Gründungsjahr wurde schon ein Jahr später das heute traditionelle Schützenfest zu Pfingsten. 1920 wurde in den Klein Wesenberger Tannen der erste Schießstand, 1921 eine Schießhalle errichtet. Spenden für eine gestickte Fahne wurden gesammelt. Von 1924 an leitete Willy Kröger 40 Jahre klang den Verein. Im selben Jahr wurden die ersten Uniformen angeschafft und ein Tontaubenstand gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte ein allgemeines Schießverbot, und das Vereinsleben ruhte. Erst 1953 konnte der Schießstand wieder aufgebaut werden. 1955 wurde die Jugendabteilung gebildet, deren erster Leiter Gustav Wilken war. 1958 kam eine Baracke hinzu – der Ursprung des heutigen Schützenhauses. Herbert Möller wurde 1961 Vorsitzender. Durch seinen Einsatz erreichte der Schützenverein Rekorde – auch was die Besucherzahlen des Schützenfestes anging. 1968 wurde die Damenabteilung gegründet. Die Damen errangen unter Leitung von Dieter Bartheidel große Erfolge bis hin zu den Landesmeisterschaften. In den 1980er Jahren entstanden ein Luftgewehr-und Langwaffenstand, 1981 wurde Uwe Möller Vorsitzender, 1989 wurde die Bogensparte ins Leben gerufen. 1994 fand das erste Amtswehrschießen in Klein Wesenberg statt. Seit 1998 leitet Andreas Möller die Geschicke des Vereins. In den 90er Jahren wurden die Schießanlagen saniert, erweitert und modernisiert. Nicht nur die Bogenschützen erzielten ab dem Jahr 2000 zahlreiche Erfolge. 2015 wurden diverse Kleinkaliber-Meisterschaften in Klein Wesenberg ausgerichtet, 2018 nahm Andreas Schramm zum ersten Mal an der Deutschen Meisterschaft mit dem Luftgewehr in Dortmund teil. Der Verein verzeichnet gerade in den vergangenen Jahren wieder einen enormen Anstieg an Mitgliedern – dank der Vielfalt der Sportarten wie Kurzwaffe, Klein- und Großkaliber, Bogenschießen, Sommerbiathlon und Field-Target.