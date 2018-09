Kreis Segeberg : 100 Jahre alte Scheune fällt Flammen zum Opfer

Insgesamt waren bis 6 Uhr morgens gut 140 Feuerwehrleute damit beschäftigt das Feuer zu löschen.

von Mike Orend

29. September 2018, 11:22 Uhr

Weede | Um 23:27 Uhr am Freitagabend ertönten im Amt Trave-Land die Sirenen. Im Weedener Ortsteil Söhren (Kreis Segeberg) soll ein Schuppen brennen. Als die ersten Einsatzkräfte im Gerätehaus der Söhrener Feuerwehr eintreffen, ist die genau gegenüberliegende Einsatzstelle durch das Feuer schon hell erleuchtet. Umgehend werden insgesamt zehn Wehren zur Einsatzstelle gerufen. „Wir konnten auf Sicht anfahren“, erzählt Kreispressewart Sönke Möller, der selbst in der gut sechs Kilometer entfernten Feuerwehr Strukdorf tätig ist.

Insgesamt waren bis 6 Uhr morgens gut 140 Feuerwehrleute damit beschäftigt das Feuer zu löschen. Retten konnten sie die über 100 Jahre alte Scheune nicht. Mit einem Bagger wurden die Mauern noch in der Nacht eingerissen, um auch an die letzten Glutnester zu gelangen.

Innerhalb eines Jahres ist dies nun schon die zweite sehr alte Scheune, die im Umkreis Opfer von Flammen wurde. Erst im letzten Dezember ist in Travetal eine ebenfalls alte Scheune durch ein Großfeuer zerstört worden. Damals wurde schlussendlich von Brandstiftung ausgegangen, da es in der betreffenden Scheune keinen Strom gab. Auch am jetzigen Brandort soll es Anfang des Jahres schon einmal ein kleines Feuer gegeben haben.

Die Brandursache des jetzigen Feuers steht noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

