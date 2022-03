Kunst im Stadthaus Bargteheide : Ausstellung zum 100. Todestag von Luise Zietz wird eröffnet

Anlässlich des 100. Todestages von Luise Zietz aus Bargteheide wird der prominenten Frauenrechtlerin im Stadthaus ein würdiger Rahmen gesetzt.

Bargteheide | Ein würdiger Rahmen für die Bargteheiderin Luise Zietz (geborene Catharina Amalie Louise Körner): Anna Roggensack, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, lädt anlässlich des 100. Todestags der bedeutenden Sozialdemokratin am Freitag, 11. März, um 18 Uhr zur Vernissage ins Stadthaus, Am Markt 4, ein. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit den Kunst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.