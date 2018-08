Ahrensburg : „1-2-3“ in der Stadtbücherei

Mutter und Tochter stellen aus / Von Acrylmalerei bis zum Stempeldruck in der Stadtbücherei Ahrensburg.

von Volker Stolten

15. August 2018, 14:11 Uhr

„1-2-3“ heißt eine Ausstellung in der Ahrensburger Stadtbücherei, in der sich Mutter und Tochter mit drei großen Themen in der Kunst beschäftigen: Acrylmalerei, Zeichnungen und Drucktechnik. Andrea Eichstädt (52) arbeitet als Lehrerin für Chemie und Kunst an der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten. In ihrer Freizeit sind über die Jahre viele Werke entstanden. Einige ausgewählte Arbeiten sind in der Treppenhaus-Galerie zu sehen. Maj-Britt Eichstädt (19) zeigt aktuelle Arbeiten zum Thema Illustrationen und Stempeldruck. Die Abiturientin erstellt zurzeit ihre Bewerbungsmappe für den Studiengang Illustrationen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Die Werke werden bis Ende September gezeigt. Ein Ausstellungsbesuch ist während der regulären Öffnungszeiten jederzeit möglich. Beim Betriebsausflug der Stadtverwaltung am morgigen Freitag bleibt die Stadtbücherei allerdings ebenfalls geschlossen.