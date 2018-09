von Volker Stolten

17. September 2018, 15:02 Uhr

Die VHS Bargteheide lädt in Kooperation mit den Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe zur Vernissage der Ausstellung „Glücksfall Arbeit“ ein. Die Schau lädt Besucher ein, sich mit Gedanken zum Thema Arbeit auseinanderzusetzen. Zu den in der Schau dargestellten Personen gehören sowohl Menschen mit Handicap – ihre Teilhabe am Arbeitsleben und an einem Leben in der Gemeinschaft war und ist bis heute nicht immer selbstverständlich – als auch Personen, die ohne eine Einschränkung ihrem Beruf, ihrer Arbeit nachgehen. „Unsere Gesellschaft setzt Arbeit voraus, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, erklärt Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht (Foto). Auch sie ist auf einer Tafel präsent. „Meine Arbeit ist mir wichtig. Ich kann etwas tun, was mich ausfüllt. Und es füllt mich aus, wenn ich etwas bewegen kann“, so die Verwaltungschefin. Ebenso Ex-Ministerpräsident Torsten Albig. Für ihn bedeutet Arbeit, „mit anderen das Leben zu leben und nicht ausgegrenzt zu sein“. Für den Einrichtungsleiter der Stormarner Werkstätten Bad Oldesloe, Stephan Bruns, ist Arbeit in erster Linie sinnstiftend für sich und andere. Wenn dies gelinge, dann sei es der „Glücksfall Arbeit“. Die Vernissage findet Mittwoch, 19. September, um 18 Uhr im Stadthaus Bargteheide (Am Markt 4) statt. Die Ausstellung ist bis Freitag, 5. Oktober, zu Gast.