Geschäftsführer Erik Dittrich : Stadtwerke Itzehoe müssen teuren Strom für Grundversorgung zukaufen

Das Geschäftsmodell vieler Billiganbieter auf dem Energiesektor bricht angesichts extrem gestiegener Preise zusammen. Die Stadtwerke müssen als Grundversorger einspringen. Kunden zahlen deutlich mehr für Strom und Gas.

Avatar_shz von Andreas Olbertz

17. Januar 2022, 05:31 Uhr

Das Geschäftsmodell vieler Billiganbieter auf dem Energiesektor bricht angesichts extrem gestiegener Preise zusammen. Die Stadtwerke müssen als Grundversorger einspringen. Kunden zahlen deutlich mehr für Strom und Gas.

Der Energiemarkt ist in Aufruhr. Die Preise für Strom und Gas klettern in ungeahnte Höhen. Besonders günstige Anbieter kündigen ihren Kunden reihenweise die Verträge, weil damit kein Geld mehr zu verdienen ist. Oder sie gehen sogar pleite: Seit Mitte vergangenen Jahres gab es 39 Insolvenzen im Versorgerbereich. Die betroffenen Endverbraucher werden dann automatisch vom jeweils zuständigen sogenannten Grundversorger übernommen. In Itzehoe sind das die Stadtwerke.

Nicht mit so vielen Kunden gerechnet

„Niemand soll von der Gas- oder Stromversorgung abgeschnitten werden“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Erik Dittrich den Hintergrund: „Das ist ein ganz normaler standardisierter Vorgang.“ Daran ist man in der Branche gewöhnt. Entsprechend planen die Stadtwerke auch immer mit einer gewissen Zahl an Grundversorgungen. Dittrich: „Es gibt einen stetigen Wechsel. Zum Beispiel wegen Umzügen.“ Deshalb planen die Stadtwerke bei Verträgen mit ihren Lieferanten entsprechende Puffer ein. „Aber mit so vielen Kunden haben wir nicht gerechnet“, sagt der Geschäftsführer. Er spricht von einer mittleren dreistelligen Zahl.

Verwaltungstechnisch sei der Zuwachs für die Stadtwerke kein Problem. Da sie zugleich auch Netzbetreiber sind, sei ohnehin jeder Zähler im Unternehmen bekannt. Die Erfassung der Kundendaten mache keine besondere Mühe, da auch die Kommunikation in der Energiebranche vereinheitlicht sei.

Arno Burgi

Zum Problem wird die Grundversorgung nur wegen der benötigen Zusatzmengen an Strom und Gas. „Wir müssen zu aktuellen Marktpreisen nachbeschaffen“, führt Dittrich aus. Das Wort teuer kommt ihm nicht über die Lippen, er spricht vielmehr von einer „historisch einmaligen Situation. Das hat es so noch nie gegeben“. Deswegen hätten die Stadtwerke auch aktuell einen neuen Tarif für neue Kunden in der Grundversorgung eingeführt. „Den aktuellen Marktpreisen angepasst“, umschreibt Dittrich die Höhe des Preises.

Das Preisniveau, wie wir es vor einem Jahr hatten, werden wir nicht wieder sehen. Erik Dittrich, Geschäftsführer Stadtwerke Itzehoe

„Da hat sich ein perfekter Sturm zusammengebraut“, erklärt der Energie-Experte. Das Frühjahr 2021 sei deutlich kälter gewesen als normal. Also habe mehr geheizt werden müssen. Die Wirtschaft nahm nach der ersten Corona-Welle wieder Fahrt auf. Diese höhere Nachfrage führte zu steigenden Preisen. Gleichzeitig herrschte in der Windbranche im wahrsten Sinne des Wortes Flaute. Es wurde weniger erneuerbare Energie erzeugt, Kohle und Gas mussten herhalten. „Das hat preistreibend gewirkt“, so Dittrich.

Und dann sei auch noch der Preis für CO2-Zertifikate von 30 auf 80 Euro pro Tonne gestiegen. Die umstrittene Gaspipeline Nordstream 2 aus Russland hätte zu einem größeren Angebot führen können, doch der fehlt noch die Zulassung. Inzwischen hätten die Energie-Preise zwar wieder etwas nachgegeben, seien aber immer noch sehr hoch. Dittrich ist überzeugt: „Das Preisniveau, wie wir es vor einem Jahr hatten, werden wir nicht wieder sehen.“ CO2-Neutralität sei zwar der richtige Weg, aber jedem müsse klar sein, dass sich dieser Weg auf die Preise auswirke.

Zur Sache Zur Sache Nach Auffassung der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein verhält sich beispielsweise das Unternehmen Stromio mit seinen Kündigungen vertragswidrig und macht sich schadensersatzpflichtig. „Betroffene können versuchen, Schadensersatz durchzusetzen“, sagt Lenia Baga, Juristin bei der Verbraucherzentrale. Dazu bieten die Verbraucherschützer auf ihrer Homepage kostenlose Musterbriefe an. Baga: „Sie sollten in dem Fall schnell handeln, da der Schadensersatz nur durchsetzbar ist, so lange das Unternehmen nicht Insolvenz angemeldet hat.“ Sollte das Unternehmen Insolvenz anmelden, seien die Aussichten auf Kostenerstattung für die betroffenen Kunden gering. Ansonsten sollten sich Betroffene am besten beim Grundversorger vor Ort nach günstigen Tarifen erkundigen. Wer keinen geeigneten Tarif finde, könne sich bei anderen regionalen Grundversorgern umsehen. „Orientierung können Vergleichsportale geben“, so Baga. Sie warnt aber auch: „Dort sind viele Preise nicht aktuell. Deshalb sollten Interessierte die Preisangaben in Vergleichsportalen mit den Preisen auf der Internetseite des Anbieters vergleichen.“ Für die Suche in Vergleichsportalen empfiehlt die Verbraucherzentrale folgende Filtereinstellungen: maximal zwölf Monate Erstvertragslaufzeit, ein Monat Verlängerung und ein Monat Kündigungsfrist.

Die Stadtwerke Itzehoe setzen auf „Planbarkeit und risikoarme Beschaffungsstrategie“. Deshalb müssten die Strompreise jetzt auch nicht angehoben werden. Daneben habe man ein Kundenzentrum vor Ort, betreibe das Schwimmzentrum und engagiere sich mit Sport- und Kulturförderung. Deshalb ist für den Geschäftsführer klar: „Wir werden nie auf das Niveau eines Discount-Anbieters kommen.“

Wenig Angebote auf Portalen

Wie Erik Dittrich ausführt, gebe es für vertragslose Kunden aktuell wenig Alternativen zur Grundversorgung. Der Strompreis schwanke aktuell 10 Euro für 1000 Kilowattstunden nach oben und unten. „Da ist kein seriöses Angebot möglich“, sagt Dittrich. „Die Branche hat den Neukundenvertrieb eingestellt und wartet auf Marktberuhigung.“ Deswegen gebe es auf Vergleichsportalen zurzeit relativ wenig Angebote.

Strom produzieren

Im kommenden Jahr wollen die Stadtwerke den Strom für den Eigenbedarf selber produzieren. In der Zukunft sei auch die Produktion von Strom für den Kundenbedarf denkbar. „Damit müssen wir uns zwingend beschäftigen“, ist Dittrich überzeugt. Dabei denkt er an Flächen für Solaranlagen, eigene Windräder oder den Ausbau der Nahwärmeversorgung.