Stadtführung digitalisiert : Stadt Plön informiert die Gäste per QR-Code über Sehenswertes

Aktuell gibt es in Plön 23 digitale Stadtführungen mit touristischen und kulturellen Informationen sowie kleinen Videofilmen zu historischen Gebäuden. Im Oktober 2021 wurden die Tafeln aufgestellt und reichlich genutzt.

15. Januar 2022, 16:37 Uhr

Wer ließ die Alte Schwimmhalle erbauen und warum? Welchen Zweck erfüllte das Uhrenhaus? Wer wohnte im Prinzenhaus? Geschichte und Geschichtchen ranken sich um so einige Gebäude Plöns. Wer darüber mehr erfahren möchte, hat dazu jetzt im Stadtgebiet an 20 Standorten Gelegenheit. QR Codes auf erneuerten Schildern, mit dem Handy gescannt, leiten auf die Webseite der Holsteinischen Schweiz zu vertiefenden Informationen weiter.

2020 begann die Tourist-Info Großer Plöner See im ersten Corona-Lockdown mit der Digitalisierung von aktuell 23 Stadtführungen und bereitete touristische und kulturelle Informationen auf. Gemeinsam mit den Plöner Stadtführern waren damals kleine Videofilmchen zu historischen Gebäuden aufgenommen worden, um im Netz einen virtuellen Stadtrundgang anzubieten. 2021 ging man einen Schritt weiter und band QR Codes ein, um die Beschilderung mit Inhalten des Internetauftritts zu verknüpfen. Die Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit Kreisdenkmalpflegerin Silke Hunzinger abgestimmt.

Seit Oktober 2021, als die Tafeln aufgestellt wurden, seien die QR-Codes 220 Mal genutzt worden, hat Touristik-Chefin Caroline Backmann festgestellt. Nächstes Ziel für 2022 seien digitale Stadtführungen per Handy App, kündigte sie an. Im Schlossgebiet erläuterte Backmann mit ihrer Mitarbeiterin Babette Otto, die die Route entlang einzelner Gebäude beschrieb, anhand eines der neuen Schilder die Funktionsweise. Es sei eine Möglichkeit, mehr Inhalte darzustellen. Weil die Schilder digital verknüpft sind mit der Webseite, wo Informationen stetig aktualisiert werden, hätten Besucher auch die Möglichkeit, sich direkt vor einer Kirche oder einem anderen Gebäude über Veranstaltungen zu informieren und Tickets dafür online zu buchen.

Sechs Übersichtstafeln und 14 Schilder vor Gebäuden lassen sich nunmehr von Gästen und Einheimischen wie ein Stadtrundgang erlaufen. Verfügbar sind die Rundgänge auch als Online-Touren mittels GPS-Daten. Die Übersichtstafeln stehen am Strandweg, am Schlossberg sowie je zwei Mal an der Reitbahn und in der Altstadt. Dort gab es auch zuvor schon Schilder. Die zweisprachigen Inhalte in Deutsch und Englisch wurden aktualisiert, die barrierearmen Schilder sind nach Backmanns Worten in der dezenten Machart, die die Wirkung der Gebäude nicht beeinträchtigt, und sich optisch an die Beschilderung des Evolutionspfades des Max-Planck-Instituts am Strandweg anpasst. Sie bestehen aus bruchsicherem Glas und Edelstahl.

Mit dabei waren auch Günter Möller, Regionalmanager der AktivRegion Schwentine Holsteinische Schweiz, und Horst Weppler, Vorsitzender der AktivRegion, da das Projekt von der AktivRegion mit einem Zuschuss gefördert wurde. Weppler betonte, das Projekt sei ein gutes Beispiel, um Menschen Inhalte beizubringen. Er kann es sich gut als Vorbild für die Region vorstellen. In seiner Eigenschaft als neuer Vorsitzender der Eutiner Bürgergemeinschaft, die sich für den Erhalt historischer Bauten einsetzt, verriet er, dass auch die Bürgergemeinschaft einen digitalen Stadtrundgang plane. Günter Möller wies darauf hin, dass die AktivRegion auch kleinere Projekte bis 20.000 Euro fördert. So kostete die neue Beschilderung rund 19 700 Euro. Die AktivRegion gab 8500 Euro dazu.

Informationen im Netz: https://www.holsteinischeschweiz.de/tour/altstadt-tour-ploen und https://www.holsteinischeschweiz.de/tour/schlossgebiet-tour-ploen