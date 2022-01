Noch unterm Weihnachtsbaum : Sportler aus Neustadt spenden dem Tierheim in Eutin 1906 Euro

Gerade die Tierarztkosten sind in den vergangenen Jahren explodiert, da die Tiere in einem immer schlechteren Zustand abgegeben oder ausgesetzt werden. So kann die Spende sehr gut gebraucht werden.

von Michael Kuhr

15. Januar 2022, 09:58 Uhr

Völlig unerwartet ist der Wunschbaum vom „Logo Fit“ aus Neustadt für das Tierheim Eutin durch die Decke gegangen. Überwältigt nahmen Nadja Gorski-Krüger (stellvertretende Tierheimleiterin) und Katrin Steuernagel (Vorstand) die vielen Geld-, Sach- und Futterspenden für den Tierschutzverein Eutin und Umgebung e.V. von „Logo-Fit“-Studioleiterin Monic Voss entgegen.

Die Spendenbereitschaft der Mitglieder des Fitnessstudios war großartig

Auch das „Logo Fit“ hat es in Zeiten von Corona nicht leicht. Gleich zwei Lockdowns haben dem Fitnessstudio zugesetzt. Aber trotzdem widmen sich die Mitarbeiter mit Leidenschaft dem Tierschutz. Die Spendenbereitschaft der Mitglieder des Fitnessstudios war großartig und so kamen am Ende 1906 Euro und eine große Sach- und Futterspende zusammengekommen.

Milde Temperaturen: Es gibt sogar Katzenbabys im Winter

Gerade die Tierarztkosten sind in den vergangenen Jahren explodiert, da die Tiere in einem immer schlechteren Zustand abgegeben oder ausgesetzt werden, teilte Katrin Steuernagel mit. Hinzu kommt, dass das Tierheim Eutin für diese Jahreszeit ungewöhnlich viele Tiere in Obhut habe. Durch die schwankenden Temperaturen seien sogar im Winter immer wieder Katzenbabys dabei. Im „Logo Fit“ in Neustadt jedenfalls wird auch weiterhin eine Geldspendenbox für das Tierheim Eutin stehen. Auch Sach- und Futterspenden werden dort gern entgegengenommen.