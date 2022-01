VfB Lübeck : Sportdirektor Rocco Leeser zur bevorstehenden Trennung: „So ist das Geschäft“

Rocco Leeser wäre gern neuer Sportvorstand beim VfB Lübeck geworden oder zumindest Sportdirektor geblieben. Doch der Verein hat andere Pläne. Im Gespräch erzählt der 54-Jährige, wie er diese Entscheidung aufgenommen hat.

14. Januar 2022, 22:37 Uhr

Rocco Leeser wäre gern neuer Sportvorstand beim VfB Lübeck geworden oder zumindest Sportdirektor geblieben. Doch der Verein hat andere Pläne. Im Gespräch erzählt der 54-Jährige, wie er diese Entscheidung aufgenommen hat.

Kurz nach Weihnachten hatte Rocco Leeser im Exklusivinterview noch verraten, welche Lehren er aus dem abgelaufenen Kalenderjahr gezogen hat: „Genieße den Moment, akzeptiere Dinge wie sie sind und lasse los, um dich auf das Wesentliche zu konzentrieren“, hatte der Sportdirektor des VfB Lübeck gesagt.

Jetzt, drei Wochen später, wird der 54-Jährige überprüfen müssen, ob er seine Lehren verinnerlicht hat. Am Freitag, 14. Januar 2022, gab der Verein bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem Niederländer nicht verlängert wird.

Leeser hat die Entscheidung, die ihm tags zuvor in einem persönlichen Gespräch übermittelt wurde, akzeptiert, wie er sagt. „Natürlich bin ich enttäuscht, es tut weh, dass ich es nicht geworden bin“, gesteht der 54-Jährige, der im Dezember 2019 als Sportdirektor verpflichtet worden war.

Unter seiner Leitung waren die Grün-Weißen in die 3. Liga auf- und wieder abgestiegen. Den Vertrag mit dem Niederländer verlängerte der Verein Ende Mai 2021 trotzdem und vertraute ihm den Neuaufbau in der Regionalliga Nord mit bescheidenen finanziellen Mitteln an.

VfB kann Saisonziele noch erreichen

Als Tabellenfünfter ist das Saisonziel Meisterrunde noch erreichbar, zudem steht die Pfeiffer-Elf im Landespokalfinale, kann mit einem Sieg gegen Oberligist TSB Flensburg den Sprung in den lukrativen DFB-Pokal schaffen. Doch nun, da der VfB strukturelle Veränderungen vornimmt und zum 1. Juli einen hauptamtlichen Sportvorstand mit Erfahrung im Profifußball einstellen will, ist weder die Wahl auf Leeser gefallen, noch Geld für eine Weiterbeschäftigung als Sportdirektor vorhanden.

Ich hätte mir etwas anderes gewünscht, aber es ist das gute Recht des Vereins, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Rocco Leeser, Sportdirektor des VfB Lübeck

Dass solche Erfahrungen schmerzvoll sind, weiß der Niederländer. „Als Sportdirektor habe ich auch Spielern weh getan, als ich ihre Verträge nicht verlängert habe. Jetzt passiert es eben mir – so ist das Geschäft.“

Leeser ist immerhin froh, dass der Verein ihm frühzeitig die Entscheidung mitgeteilt hat, damit auch er seine eigene Zukunft nach dem 30. Juni planen kann. Sich darüber jetzt schon Gedanken zu machen, sei allerdings noch zu früh, zumal das letzte Wort mit dem VfB noch nicht gesprochen ist. „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns in den nächsten Wochen noch einmal besprechen werden“, sagt Leeser, der neben dem Sportdirektorposten auch die Nachwuchsabteilung der Grün-Weißen leitet.

Auf Sportvorstand wartet viel Arbeit

Ob es eine weitere, gemeinsame Zukunft geben wird, ist fraglich. Für den Personaleinsatz wäre der neue Sportvorstand zuständig. Der VfB befinde sich mit potenziellen Kandidaten in Gesprächen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Allzu viel Zeit können sich die Verantwortlichen bei der Suche nicht lassen. Immerhin geht es um die Planung der neuen Saison 2022/23, an deren Ende die Grün-Weißen in die 3. Liga zurückkehren wollen. Dazu muss ein aufstiegsreifer Kader zusammengestellt und die Frage geklärt werden, ob Neu-Coach Lukas Pfeiffer die Mannschaft zur Meisterschaft führen soll. Auch der Vertrag des 30-Jährigen läuft am 30. Juni aus.

Weitere Zusammenarbeit denkbar

Leeser kann sich vorstellen, auch unter neuer sportlicher Leitung an der Lohmühle zu bleiben. „Ich identifiziere mich mit dem Verein und werde weiterhin alles tun, um Mannschaft und Trainer dabei zu unterstützen, damit der VfB seine Ziele erreicht“, betont der Familienvater.

Konzentration auf das Wesentliche

Wenn er nicht mehr gebraucht wird, werde er loslassen. Bis dahin will er sich auf das Wesentliche konzentrieren und seinen Job machen. Das tat der Niederländer bereits einen Tag nach der für ihn enttäuschenden Nachricht. Am Freitag verfolgte er zunächst das Training an der Lohmühle. Anschließend führte er mit sechs Spielern aus dem Regionalligakader Entwicklungsgespräche.