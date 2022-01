3500 Euro übergeben : Spende der Lions Plön ermöglicht Rikscha für Hospizarbeit in Preetz

Es ist ein passendes Geschenk zum 25. Geburtstag des Preetzer Hospizvereins: Dank einer Spende des Lions Clubs Plön kann sich der Hospizverein in Preetz eine Rikscha für die Trauerarbeit anschaffen.

von Jörg Wilhelmy

18. Januar 2022, 16:46 Uhr

Es ist ein passendes Geschenk zum 25. Geburtstag des Preetzer Hospizvereins: Dank einer Spende des Lions Clubs Plön kann sich der Hospizverein in Preetz eine Rikscha für die Trauerarbeit anschaffen.

Hospizarbeit zu Coronazeiten ist derzeit weit mehr als die Sterbebegleitung. Deutlich zugenommen hat aus Sicht von Pastorin Fanny Dethloff, der Vorsitzenden des Hospizvereins Preetz, vor allem die Trauerbegleitung. „Immer mehr Trauernde suchen Rat, das ist besonders bitter“, sagt sie im Rückblick auf das vergangene Jahr.

Seit Corona ist das Interesse an der Arbeit des Hospizvereins gewachsen

Trauerbegleitung, dass können Gespräche am Telefon sein oder auch Ge(H)spräche, der Spaziergang mit einem Trauernden, bei dem man sich austauscht. Zugenommen habe auch das Trauerwandern von mehreren in der gleichen Lage oder der gegenseitige Austausch in Gesprächsrunden. „Der Bedarf ist riesig groß“, beschreibt die Hospizvorsitzende die Lage. „Seit Corona ist aber auch das Interesse an der Arbeit des Hospizvereins gewachsen“, so ihr Fazit. Gerade zu diesen Zeiten sei oft ein Abschied der Angehörigen eben nicht möglich.

3500 Euro als Erlös der jährlichen Kino-Matinee des Clubs für einen guten Zweck

Am Dienstag hatte sich beim Hospizverein in Preetz Besuch des Lions Clubs Plön angekündigt – um mit einer Spende eben die vielfältige Arbeit des Vereins zu unterstützen und zu fördern. Mit dabei hatte der Präsident des Clubs, Volker Sindt, einen symbolischen Scheck in Höhe von 3500 Euro, der Erlös aus der jährlichen Kino-Matinee des Clubs für einen guten Zweck. In diesem Fall ein passendes „Geschenk“ zum 25. Geburtstag des Preetzer Hospizvereins.

Neue Rikscha sorgt für ein Stück mehr an Lebensqualität

Dieses Geld will der Verein nutzen, um eine dringend benötigte Rikscha anzuschaffen. Sie soll im Bereich des Klostergartens für Schwerstbehinderte stationiert werdeen, wo auch Hospiz-Betten unterhalten werden. „Das ermöglicht uns mehr Mobilität für unsere zu Betreuenden.“ Damit könne man dann mit ihnen auch mal Touren machen, die mit einem Rollstuhl oder dem Auto nicht möglich seien. „Das ist noch mal ein Stück mehr Lebensqualität.“

Hospizarbeit selbst ist mehr als wertvoll für die Betroffenen und einem selbst

„Auch Trauer muss begleitet werden“, so die Pastorin weiter, „wenn man nicht da durchkommt, wird man auch selbst krank,“ weiß sie aus der Erfahrung der Vereinsarbeit. 60 Hospiz-Helfer hat der Verein derzeit. Neu ist, dass zum Beispiel für den nächsten Kurs für Hospiz-Begleiter sich auch nun schon zur Hälfte Männer angemeldet hätten. Rund 90 Begleitungen habe der Verein im vergangenen Jahr wahrgenommen, sagt sie. Aber es sei schwieriger geworden. Weil überall für die Helfer 2 G – Plus gelte, d.h. immer mit einem Test verbunden und viele Helfer sich aus Vorsicht in ihrem Alter auch zurückhalten „ist die Luft enger geworden.“ „Aber was ist nicht belastend in Coronazeiten“, gibt sie sich optimistisch. Die Arbeit selbst sei mehr als wertvoll für die Betroffenen und einem selbst. „Es gibt auch Kraft, es ist uns sehr bewusst.“

Das Motto: etwas zu greifen, um es zu begreifen und zu verarbeiten

Das „Abschiednehmen“ nehme zu. Deshalb gelte es, etwas zu greifen, um es zu begreifen und zu verarbeiten. Auch wenn die direkten Einsätze der Hospizhelfer von den Krankenkassen nach Zeit und Einsatz bezahlt würden, lebt der Hospizverein – wie überall – in erster Linie von Spenden. Spenden wie die vom Lions Club Plön, die der Hospizverein nun zumindest als Anzahlung für die Rikscha nehmen möchte, um außerdem für trauernde Kinder mehr Unterstützungsangebote machen zu können.