Corona-Einsatz in Itzehoe : Soldaten aus Husum helfen im Steinburger Gesundheitsamt

Die Bundeswehr-Angehörigen waren schon einmal da – jetzt wird ihre Unterstützung wieder dringend in der Kontaktverfolgung gebraucht.

16. Januar 2022, 11:14 Uhr

Das Gesundheitsamt des Kreises braucht personelle Verstärkung – und zwar dringend. Der Grund dafür sind die „immens gestiegenen Corona-Fallzahlen, bedingt vor allem durch die Omikron-Variante“. Unterstützung kommt erneut durch Bundeswehr-Soldaten aus Husum.

Loslegen ohne Einarbeitung

Fünf zivile Mitarbeiter würden derzeit im Gesundheitsamt an die Aufgabe herangeführt, so Kreissprecherin Britta Glatki. Doch das reicht nicht, und die Arbeitsbelastung sei so hoch, dass es keine Kapazitäten gebe, um das nötige weitere Personal einzuarbeiten: „Gebraucht werden also zusätzliche Kräfte, die sofort loslegen können, weil sie schon eingearbeitet sind.“

Kurzfristige Zusage

Da habe es nahe gelegen, beim Landeskommando Schleswig-Holstein nachzufragen, ob die Bundeswehr mit Soldaten unterstützen könne, die bereits Erfahrungen mit entsprechenden Tätigkeiten im Gesundheitsamt haben. Die Bundeswehr habe kurzfristig Hilfe zugesagt – nun konnten Kreispräsident Peter Labendowicz und der amtierende Landrat Heinz Seppmann vier Soldaten der 8. Kompanie des Spezialpionierregiments 164 Husum im Kreishaus begrüßen.

Die Soldaten haben den Kreis und auch das Impfzentrum Itzehoe bereits in einer früheren Phase der Pandemie für ein halbes Jahr unterstützt. Nun werden sie in der Kontaktverfolgung tätig. Geplant ist der Einsatz laut Glatki zunächst bis zum Ende des Monats, „er wird dann aber voraussichtlich verlängert“.

